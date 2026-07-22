Tato chyba může oslabit nehty, aniž byste si to uvědomovali.

Tipy a triky
Léa Michel
Photo d'illustration : Design by Magnific

Lámou se vám nehty, tříští se vám snadno nebo rostou pomaleji? Než začnete vinit nedostatek vitamínů nebo „přirozeně křehké“ nehty, je tu ještě jedna možnost, kterou je třeba prozkoumat. Velmi běžný zvyk, který si mnoho lidí osvojí bez přemýšlení, je může časem ve skutečnosti oslabit.

Reflex, který prověří vaše nehty

Semipermanentní laky na nehty a gelové nehty jsou ceněny pro svou dlouhotrvající výdrž. Jejich odstraňování však vyžaduje trochu více opatrnosti. Když se lak začne odlupovat, je silné pokušení ho sloupnout nebo seškrábat prsty. Tento reflex však zdaleka není neškodný.

Odstraňování laku na nehty tímto způsobem riskuje sejmutí tenké vrstvy povrchu nehtu. V důsledku toho se nehet stává tenčím, citlivějším a náchylnějším k lámání. Opakované provádění tohoto postupu ho může oslabit a zpomalit obnovení plné síly.

Podání, detail, který všechno změní

Odlakování na nehty není to jediné, na co si dát pozor. Příliš energické pilování může také nehty oslabit, zejména při nanášení nebo odstraňování semipermanentního laku. Velmi abrazivní pilníky nebo opakované pohyby tam a zpět mohou poškodit keratin, látku, kterátvoří nehet . Postupem času to může vést k rýhovaným, třepivým nebo křehkým nehtům. Jemné pilování, vždy ve stejném směru, zůstává nejlepším způsobem, jak udržet jejich pevnost.

Správná metoda pro hladké odstranění

Trpělivost je váš nejlepší spojenec. K odstranění polopermanentního laku na nehty je nejlepší použít vhodný odstraňovač, aby se lak mohl postupně rozpustit. Tato metoda trvá o několik minut déle, ale je mnohem šetrnější k přirozené struktuře nehtu.

Pokud si necháváte nehty odstranit v salonu, neváhejte požádat o šetrnou techniku s minimálním pilováním. Pečlivý odborník upřednostní zdraví vašich nehtů a zároveň zajistí čistý výsledek.

Dopřejte svým nehtům pořádný odpočinek

Stejně jako kůže nebo vlasy, i nehty si cení odpočinku. Střídání období s lakem na nehty a bez něj jim může pomoci znovu získat plnou vitalitu.

Pro dokončení této rutiny pravidelně nanášejte na nehty a nehtovou kůžičku výživný olej. Pestrá a vyvážená strava také přispívá k jejich zdraví. Pokud i přes tato opatření zůstávají vaše nehty velmi poškozené, trvale se třepí nebo bolestivé, může být užitečné poradit se s dermatologem.

Silné nehty nejsou jen otázkou přírody, ale také zvyků. Tím, že se vyhnete odlupování laku na nehty, budete je pilovat jemně a budete si nehty věnovat dostatek času na jejich péči, jim dáte šanci zůstat silnými a zdravými. Někdy jsou to právě ty nejmenší změny, které znamenají největší rozdíl.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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